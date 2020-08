Katarzyna Zielińska płakała przez Ilonę Łepkowską. Padły przykre słowa

Jednak niektórzy mają zastrzeżenia do jej wyglądu. O ile gwiazda stara się nie przejmować anonimowymi komentarzami, trudno jej przejść obojętnie obok krytycznych uwag producentów.

Dawniej aktorka spotykała się z bolesnymi opiniami na temat swojej wagi i ubioru. Sama akceptowała swoje ciało, ale z czasem dostosowała się do wymogów branży i schudła.

- Lubiłam swoje ciało, gdy było go więcej, ale ono jest moim narzędziem pracy i do tego narzędzia mieli zastrzeżenia Ilona Łepkowska i Tadeusz Lampka - wyznała Katarzyna Zielińska w rozmowie z "Twoim Stylem".

Powyższe zdjęcie pochodzi z 2009 roku. To wtedy aktorka postanowiła wziąć sobie "dobre rady" do serca i dostosowała się do zaleceń producentów. Otrzymała profesjonalną pomoc.