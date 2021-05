Joanna Koroniewska się wściekła. Natychmiast odpowiedziała

Koroniewska opublikowała zdjęcie nagłówka, który brzmi: "Katarzyna Dowbor pomaga dzieciom urządzić dom". Zestawiła go z komentarzami, jakie pojawiły się na profilu jej męża. Jedna z internautek pisała: "Nic dziwnego, że Dowborowa musi pomagać… bo Koroniewska tylko stroi się, całymi dniami przegląda tylko Insta, to mama Maćka musi i ich ogarniać". Z kolei inny internauta napisał: "Masz żonę, co nie gotuje, nie umie się zachować i zarabia, sprzedając się za kosmetyki na Instagramie. Każdy uważa, że musi wam ktoś pomagać. Ktoś, kto ma potencjał. Twoja małżonka tego nie ma. Współczuję".