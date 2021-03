Koroniewska słynie z dystansu do siebie i humoru. To zdjęcie jest potwierdzeniem

Joannę Koroniewską wielu internautów zalicza do grona najsympatyczniejszych osób w polskim show-biznesie. Choć fani nie mogą wybaczyć jej odejścia z "M jak miłość", gdzie grała Małgosię Mostowiak, to jednak aktorka nie pozwala o sobie zapomnieć. Wszystko za sprawą tego, że jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na jej profilu znajdziemy całą masę fotek z wakacji, dawnych lat, planów zdjęciowych, a także różnego rodzaju posty, w których uroczo dogryza mężowi Maciejowi Dowborowi .

Gwiazda imponuje także dystansem do samej siebie. Niejednokrotnie publikowała swoje zdjęcia bez makijażu, za co internauci bardzo ją chwalili. Zdarzały się też pojedyncze głosy krytyki. Gdy jedna z internautek zaleciła jej, by się pomalowała i przestała straszyć ludzi, to Koroniewska odpowiedziała spokojnie: "Ja nie startuję w wyborach miss".