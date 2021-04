Koroniewska pozuje w bieliźnie. "Dowbor zrobił SOBIE prezent ze mną w roli głównej!"

"Dowbor zrobił mi prezent - a może inaczej… Dowbor zrobił SOBIE prezent ze mną w roli głównej!! 😍 (...) Dowbor naprawdę się postarał - sexy bielizna i nawet rozmiar się zgadza! Szacuneczek! Pytanie tylko czy ja pasuję do takiego odważnego outfitu?? To jak - Dowbor trafił z tym prezentem czy nie?? 😂😂🙈 Nie wiem czy go ochrzaniać, czy może wprost przeciwnie? Bo osobiście czuję się baaaaardzo dobrze, no może nieco skrępowana, ale z drugiej strony..." - napisała Koroniewska i pokazała zdjęcie, na którym pozuje w czarnej koronkowej bieliźnie.