Joanna Koroniewska odniosła się do afery. Wpis lekarki był skandaliczny

Dyrektor szpitala w Oleśnicy napisał w oświadczeniu, że wpis miał "zwrócić uwagę na istotny problem społeczny, jakim jest otyłość wśród kobiet". To nikogo nie przekonało i post został zgłoszony do Ministerstwa Zdrowia i Izby Lekarskiej. Do akcji wkroczył Rzecznik Praw Pacjenta, który w swoim oświadczeniu wezwał szpital do natychmiastowego zamieszczenia przeprosin wszystkich kobiet, które poczuły się urażone kontrowersyjnym wpisem.