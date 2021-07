Skrytykowali kobiety w ciąży. Mołek nie zostawiła na nich suchej nitki

"'Fundacja Rodzić po Ludzku' ćwierć wieku WALCZY o to, by polskie kobiety chronić przed takimi opiniami, działaniami i hejtem! Może się Pani przyłączy? Może zrozumie, jak szkodliwe, nieodwracalnie szkodliwe jest to, o czym Pani pisze? Naprawdę świat poszedł do przodu przez ostatnie lata! Życzę rodzącym kobietom w Oleśnicy, by wiedza, mądrość i czułość dotarła do was" - napisała dziennikarka w komentarzu pod jednym z wpisów.