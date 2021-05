Joanna Jędrzejczyk w bikini. Jurorka "Dance Dance Dance" przytyła?

Joanna Jędrzejczyk do niedawna kojarzona była raczej przez fanów sportu niż programów rozrywkowych. To zmieniło się, gdy dołączyła do obsady "Dance Dance Dance", a konkretnie do składu jurorskiego programu tanecznego emitowanego przez TVP. Jej mariaż z telewizją publiczną nie wszystkim się spodobał, ale mistrzyni sztuk walki w sieci dzielnie broniła się przed hejtem. Sportsmenka jest aktywna na Facebooku i Instagramie i właśnie tam opublikowała fotkę z plażowania.