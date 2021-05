Joanna Jędrzejczyk mówi o zarobkach na Instagramie. Na co wydaje najwięcej?

- Wiele osób myśli, że poszłam do "Dance Dance Dance", aby zarobić pieniądze, ale tak nie jest. Ja swoje pieniądze zarabiam na walkach, bo 18 lat jestem w tym biznesie. Prowadzę swoją działalność, jestem częścią wielu projektów, inwestycji, spółek. Więc ja tutaj biznesowo się rozwijam i raczej, jeżeli chodzi o media czy Instagram, to jest taki dodatek i ja bardzo często te pieniądze przeznaczam na cele charytatywne i to jest najważniejsze - wyjaśniła Jędrzejczyk.