"Jezu! Przestań Jarek!". Jakimowicz ostro przegiął. Nawet dla Rachonia tego było już za wiele

Widzowie programu "#Jedziemy" w TVP Info zdążyli już przywyknąć do wyskoków Jarosława Jakimowicza. Eksaktor, który po słynnym hołdzie dla Antoniego Macierewicz wciąż robi karierę w TVP, niejednokrotnie dał wyraz pogardy w stosunku do polityków opozycji, dziennikarzy TVN czy imigrantów próbujących dostać się do Polski (słynne pytanie "Kiedy będzie można otworzyć do nich ogień?").