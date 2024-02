Jeżowska wspomina Paszta. "Szkoda, że tego nie doczekał"

- Śmierć Witka to wielka strata. Był fantastycznym człowiekiem i znakomitym wokalistą. Przede wszystkim brakuje go na scenie muzycznej… Witek to dla mnie przede wszystkim grupa Vox. Jak zaczynałam karierę, to miałam z nimi swoją pierwszą trasę koncertową. Byłam gościem, podczas ich koncertu. Wówczas byłam bardzo młodą dziewczyną, a Witek był dla mnie jak starszy brat. Był opiekuńczy, życzliwy i ta sympatia trwała przez wiele lat - mówi Jeżowska.