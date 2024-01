"Jestem bardzo zadowolony, że trafił na antenę". Szef "19:30" broni dziennikarza TVP

- Maciej sam zgłosił ten temat i ten pomysł - wyjaśnia zwierzchnik dziennikarza, Paweł Płuska, szef "19:30". - Chciał zwrócić uwagę na tę sprawę - nie chce tego nazywać problemem. Rodziny, w których są osoby z Alzheimerem, borykają się same z tym, co się dzieje. Spada na nie hejt za to, że oddają bliską osobę do zakładu opieki albo wtedy, gdy taka osoba chora żali się, że jest jej źle. Choć jej sytuacja jest tak naprawdę zupełnie inna.