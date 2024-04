Jest szansa na powrót "Miasteczka Twin Peaks"? Twórca odpowiada

Klasyk miał swoją premierę na początku lat 90. Historia tytułowego miasteczka, której punktem wyjścia było tajemnicze morderstwo nastolatki, Laury Palmer, miała ciąg dalszy w 2017 r. w postaci trzeciego sezonu. Taki powrót, i to w dodatku udany, nie zdarza się często. Nic dziwnego, że tylko zaostrzył on apetyty widzów, którzy z chęcią ponownie śledziliby losy swoich ulubionych bohaterów powołanych do życia przez Davida Lyncha i Marka Frosta. To właśnie drugi z nich wypowiedział się niedawno na temat pojawiających się wokół serialu spekulacji.