"Jest pan miernotą". Dziennikarzowi TVP Info puściły nerwy

- Gdyby Grupa PGE zrobiła to, co robiła poprzednio, że rektyfikowała szkody górnicze, co było robione przy dwóch odkrywkach w Bełchatowie, i zrobiła to od razu, koszt takiej operacji zamykałby się między 10 a 15 mln euro, a teraz płacimy 45 mln Czechom plus 68 mln kar dla UE - podsumował, ku zaskoczeniu dziennikarza TVP, Bartoszewski.