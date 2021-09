Jeszcze więcej modlitw w TV. Eksperci zabrali głos

Medioznawca prof. Jacek Dąbała z Uniwersytetu Jagiellońskiego ocenia, że nowa telewizja będzie w naturalny sposób skierowana do odbiorców wierzących: - To katolicy mogą interesować się takim kanałem – mówi Dąbała. – Nie będzie to jednak kanał oglądany masowo, więc mogą się pojawić problemy z finansowaniem. Mamy już ugruntowaną w świadomości widzów religijną TV Trwam, ale tematy takie widzimy bardzo często również w TVP. Rynek jest więc raczej nasycony.