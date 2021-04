Jerzy Zelnik opowiedział o koronawirusie

Jerzy Zelnik, aktor znany m.in. z serialu " Klan " i filmów "Faraon" czy "Smoleńsk", nie uniknął zarażenia koronawirusem. 75-latek nie miał ostrych objawów i przeszedł przez to spokojnie. W rozmowie z "Faktem" aktor wyznał, że jest już zdrowy i opowiedział, jak przebiegała choroba: - Właśnie pokonałem koronawirusa. Dzięki Bogu był dla mnie łaskawy i to było coś jak lekkie przeziębienie.

Zelnik miał sporo szczęścia. W jego wypadku choroba przebiegała łagodnie i pozostawiła mu siły na codzienne czynności: - Praca mi na pewno pomogła w dobrym samopoczuciu. Przy wielu chorobach ważne jest to, co ma się w głowie, bo jak psychika siada to i choroby potrafią mocniej dopaść człowieka. Ja, mimo że chorowałem, to codziennie pisałem i pracowałem. Piszę nowy scenariusz i tego nie zaprzestałem.

Zajmowały go też obowiązki domowe: - W domu jest też co robić, a ja jestem człowiekiem domowym. To podstawowa rzecz, by posprzątać, pozmywać, coś naprawić. Lubię to robić i to mnie też trzyma w dobrej formie i samopoczuciu. A w wolnych chwilach oglądałem tenisa czy siatkówkę, bo jestem wielkim fanem tych sportów.