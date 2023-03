Jerzy Stuhr wraca na ekrany. "Mój agent" to pierwsza rola po skandalu

Dla seniora to pierwsza rola, w jakiej widzowie zobaczą go nie tylko po długiej przerwie, ale i po skandalu z jazdą pod wpływem alkoholu. 75-letni aktor jesienią spowodował kolizję, prowadząc auto w stanie nietrzeźwości. Na początku marca Jerzy Stuhr usłyszał wyrok: na trzy lata stracił prawo kierowania pojazdem, dostał karę grzywny w wysokości 12 tys. zł oraz został zobowiązany do wypłaty 6 tys. zł na fundusz osób pokrzywdzonych w wypadkach.