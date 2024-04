Jerzy Kryszak krytycznie o polskiej polityce. Ubolewa nad tym, jak niewiele się zmieniło

Wybory nic nie zmieniły? Jerzy Kryszak krytycznie o polskiej polityce

- Wszyscy bohaterowie zostali, czyli aktorzy dramatu są cały czas na scenie. To nie jest tak, że po 15 października część osób zrezygnowała z pracy, rozjechała się do swoich domów i tam jeden robi przy drewnie, drugi przy czymś innym. Nie, nie. Wszyscy są na scenie. Oni są na swoich miejscach. Nic tak naprawdę się nie stało. Tylko funkcje się pozmieniały, ale ludzie są ci sami - podsumował Kryszak, porównując politykę do teatru.