"Lol. Kto się śmieje ostatni" powraca! Prime Video ogłosił uczestników drugiego sezonu show

"Lol. Kto się śmieje ostatni" to format, w którym dziesięcioro uczestników walczy ze... śmiechem. A to trudne zadanie, bo muszą to zrobić, rozśmieszając siebie nawzajem. Uczestnicy przygotowują gagi, odgrywają scenki, czasem wystarczy jedna mina czy rekwizyt, by ktoś się "ugotował". W show przydadzą im się nie tylko komediowe umiejętności związane ze stand-upem czy improwizacją, ale także porządne przygotowanie fizyczne. Bohaterowie programu są pod stałą obserwacją kamer, które rejestrują wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Wygrywa ten, kto... śmieje się właśnie ostatni. Prowadzącym formatu jest Cezary Pazura. Nagroda to aż 100 tys. zł przekazane na wybrane cele charytatywne.