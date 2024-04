Jerzy Kryszak gorzko o polskiej telewizji

Jerzy Kryszak to legenda kabaretowej sceny w Polsce. Nie raz i nie da wypowiadał się gorzko o polityce czy decyzjach włodarzy telewizji. Tym razem jedna z dziennikarek Pomponika zapytała go, co sądzi o młodych ludziach w branży rozrywkowej, o teatrze i polskich serialach.