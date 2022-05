Jedna sekunda, jeden gest i wybuchła niedorzeczna "afera narkotykowa". Stali się światowym fenomenem

Oskarżenie Damiano o to, że podczas reprezentowania swojego kraju brał narkotyki, i to podczas transmisji na żywo, przed kamerami, było jak policzek. Afera jednak szybko się rozmyła, a Maneskin zgromadził potężną grupę fanów na całym świecie. Gdy po kilku miesiącach od wygranej na Eurowizji wypuścili teledysk do "I Wanna Be Your Slave", zrobili prawdziwą furorę. Klip odtworzono już ponad 80 mln razy.