"Jeden z dziesięciu". Sznuk: "Prosty jak konstrukcja cepa"

Sznuk został zapytany m.in. o to, na czym polega fenomen teleturnieju liczącego nie bagatela 124. edycje. - To jest faktycznie dość specjalny program. Wdawałoby się, że ma regulamin tak prosty jak konstrukcja cepa. Trzy sekundy — i jeśli po tym czasie gracz zacznie udzielać poprawnej odpowiedzi, to gra biegnie dalej, a jeżeli nie zacznie albo odpowie źle — to traci punkt. Ot, i cała zabawa - przyznaje w rozmowie.