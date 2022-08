Jaworowicz kontra Rutkowski. Awanturowali się przed kamerami

Pod koniec odcinka przypomniano widzom sprawę pani Agnieszki, która wystąpiła już w programie. Kobieta od wiosny tego roku szuka swoich uprowadzonych córek. Dwie dziewczynki - lat 6 i 8 - zostały porwane przez ojca. - Jak wyszły w sandałkach na spacer, tak już nigdy nie wróciły - mówiła pani Agnieszka. Sprawa trafiła do sądu, a ten pozbawił mężczyznę praw rodzicielskich. To jednak nie wystarczyło, by policja mogła zacząć szukać dzieci. Konieczne było uzyskanie postanowienia o odebraniu rodzicowi dziewczynek. W programie podkreślono, że dzieci nie chodzą do szkoły, nie widziano ich od miesięcy w żadnej placówce, co jest złamaniem obowiązującego w Polsce prawa.