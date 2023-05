Jatka w programie TVP. Senyszyn wykpiła Tarczyńskiego

Zdaniem polityków prawicy tego typu sytuacje to wynik luki w prawie, której ma zapobiec wspierany przez nich projekt przeciwko seksualizacji najmłodszych. Jednak zaproszeni do studia TVP Info politycy opozycji, Joanna Senyszyn z Lewicy czy Stefan Krajewski z PSL, przekonywali, że to temat zastępczy idealny na czas wyborczej kampanii.