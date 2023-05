Artur Orzech był gwiazdą TVP. Nagle zniknął z ekranów. Co teraz się z nim dzieje?

Jedni znają go z telewizji - głównie za sprawą takich programów jak m.in.: "Muzyczna Jedynka", "Świat się kręci" czy "Szansa na sukces". Inni - z anteny radiowej Trójki. Jeszcze inni - ze sceny wielu imprez, które prowadził: festiwali w Opolu i w Sopocie czy gal Fryderyków. Ale najbardziej znany jest chyba z tego, że od trzech dekad komentuje konkurs piosenek Eurowizji. Nie inaczej będzie w tym roku - Artur Orzech znów będzie na swoim kanale internetowym w serwisie YouTube na żywo oceniał to, co będzie się działo na konkursowej scenie.