Blanka nie ma czasu na miłość? To dlatego jest singielką

– Jestem singielką, skupiam się na karierze - powiedziała bez ogródek "Faktowi" przed wylotem do Liverpoolu. Blanka dała jasno do zrozumienia, że szukanie partnera nie jest teraz jej priorytetem. I choć przez udział w Eurowizji zdobyła dużą popularność, to nie odczuwa, by przełożyło się to na większe zainteresowanie ze strony mężczyzn.