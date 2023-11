Jason Derulo znów pojawi się w Polsce. 11 grudnia wystąpi w Krakowie

Urodził się w 1989 r. Pierwsze występy rozpoczął, kiedy miał zaledwie 5 lat. W wieku 8 lat napisał pierwszą piosenkę "Crush on You". Ukończył studia w The American Musical and Dramatic Academy w Nowym Jorku. Talent młodego Jasona odkrył jeden z wpływowych producentów. Rok 2009 był przełomem w karierze Derulo. Wówczas wydał singiel "Whatcha Say", który stał się numerem jeden na prestiżowej amerykańskiej liście Billboard Hot 100.