Jarosław Kurski prezesem TVP? Jest odpowiedź

W zeszłym tygodniu zapowiedział, że wraz z końcem grudnia rezygnuje z piastowanego stanowiska. – Wicenaczelnym byłem przez 17 lat. To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania. Z racji pewnego doświadczenia chciałbym to robić w "Wyborczej" jako senior editor. "Wyborcza" to moje życie, moje DNA – cytują jego słowa Wirtualne Media, z których wynika, że dziennikarz nie chce całkowicie rezygnować ze współpracy z dziennikiem.