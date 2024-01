Jarosław Jakimowicz wścieka się na youtubera Buddę. Dostało się też Jerzemu Owsiakowi

"Jeżeli by nie chciał rozgłosu, a wszystkie media piszą, że chciał go uniknąć, to mógł zrobić przelew, wpłacić na konto jakiegoś szpitala. [...] Nie musiałby na mordę zakładać jakichś masek, ukrywać się i chodzić z walizką pełną pieniędzy. Taka prosta sytuacja. Mógłby bezpośrednio komuś pomóc. Nikt by haraczu nie zebrał z tych 100 tys. zł, gdyby chodziło mu o bezpośrednią pomoc tym dzieciom, a nie robienie jakiegoś gów...go show i opowiadanie o jakiejś wyjątkowości" - stwierdził były kolega Magdaleny Ogórek.