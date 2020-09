Jarosław Jakimowicz stracił możliwość wypowiedzi. Facebook zablokował jego konto

Jarosław Jakimowicz powoli znowu wychodzi "na prostą" - aktor wzbudza coraz większe zainteresowanie mediów i tych, którzy media obserwują. I choć kiedyś był gwiazdą ekranu, a odegrany przez niego "Cichy" z "Młodych Wilków" stał się postacią kultową, teraz występuje w mediach głównego nurtu. Niestety, raczej nie jako aktor, ale za to zdarza mu się odgrywać rolę eksperta różnych dziedzin w TVP. Ostatnio dostał nawet swój program.

Nikogo nie dziwi raczej fakt, iż Jarosław Jakimowicz tak chętnie współpracuje ze stacją telewizyjną o wiadomym profilu. Aktor chętnie i bez jakiegokolwiek skrępowania wrzuca do sieci dość mocne posty, które rzeczywiście mogą wywołać niemałą burzę.

W ostatnim czasie aktorowi zdarzyło się nawet nawoływać do przemocy wobec "lewackich faszystów" wikłając w to Jezusa. Na porządku dziennym są również inne zaczepki w stronę liberalnych środowisk. Jarosław Jakimowicz homoseksualistów nazywa "pederastami" i naprawdę nie jest to w jego odczuciu zupełnie nic złego czy chociaż niewłaściwego.