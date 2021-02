Jarosław Jakimowicz naśmiewa się z Macieja Stuhra. Chce wysłać go do Hiszpanii

Jarosław Jakimowicz znów pod lupą mediów

- Kto by sobie zamienił możliwość komentowania, kto by sobie zamienił tą możliwość bycia celebrytą, bycia gwiazdą? To jest bardzo dużo fajnych przywilejów, nawet ta możliwość wypowiadania się i to że komentują to w telewizji, a tam co by pozostało? Niewiele by pozostało - skomentował.