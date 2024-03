Jarosław Jakimowicz ma kłopoty. W piątek rusza rozprawa

Przypomnijmy, że Jarosław Jakimowicz za rządów PiS kręcił reportaże do "Pytania na śniadanie Extra", prowadził program "W kontrze" i był stałym komentatorem "Jedziemy" Michała Rachonia. Został jednak wyrzucony z TVP jeszcze zanim nowa władza zaczęła wprowadzać tam swoje porządki. Z treści pisma ówczesnego szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które przedostało się do mediów, wynikało, że aktora zwolniono przez "nieprzyzwoite zachowania", głównie w stosunku do pracujących z nim kobiet.