Jankes ma 43 lata. Właśnie po raz pierwszy został ojcem

- To jest bardzo wyjątkowy dzień, środa 20 stycznia 2021 roku. (...) Dzisiaj moja narzeczona Kasia obchodzi urodziny i chcę powiedzieć, że przygoda z nią to jest coś pięknego, fantastycznego, cudownego i nic lepszego mnie w życiu nie mogło spotkać. 25 lat to mój wynik w radiu i wiele rzeczy w radiu mówiłem, ale tak ważnej rzeczy dla mnie jeszcze nie mówiłem. Chciałem powiedzieć, że zostanę tatą - wyznał na początku roku.