Beata Sadowska powróci do telewizji? Ma spore wątpliwości

Beata Sadowska ma bogate doświadczenie zawodowe: zaczynała od pracy w radio, publikowano jej wywiady z zagranicznymi gwiazdami w "Vivie!", ale najczęściej ciągnęło ją do telewizji. Pracowała dla wielu stacji: MTV Polska, Polsat, TVN i TVP. W tym ostatnim przez 6 lat współprowadziła z Wojciechem Jagielskim "Pytanie na śniadanie". Mimo odejścia z Telewizji Polskiej w 2012 r. utrzymywała ciepłe relacje z koleżankami z pracy m.in. z Marzeną Rogalską. Dziennikarki tworzyły też zgrany duet w "Mieście kobiet" na antenie TVN Style.

Zobacz też: Nie tylko Stuhr. Kto jeszcze myśli o emigracji lub już się na nią zdecydował?

Dla dziennikarki byłaby to spora rewolucja. Na co dzień mieszka we francuskich Alpach w okolicy Chamonix, w 300-letnim drewnianym domu przerobionym ze stodoły. Rok temu Beata Sadowska przeniosła się tam z partnerem Pawłem Kunachowiczem oraz synami: 8-letnim Tytusem i 5-letnim Kosmą.