Co dalej z Rogalską? Po odejściu z TVP posypały się oferty

Nie tylko telewizja. Inne zajęcia Rogalskiej

- Wolność smakuje wspaniale i nasycam się nią, cieszę się. Mam zaufanie do świata i do tego, co się wydarzy. Mam w sobie zgodę na to – dodała w rozmowie z Sadowską, z którą przed laty prowadziła "Miasto kobiet" w TVN Style.