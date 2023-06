Jan Pospieszalski zarzuca TVP cenzurę. Odcinki "Warto rozmawiać" zniknęły z sieci

"Nie chciałem upubliczniać tej sprawy" - pisał Pospieszalski, odnosząc się do usunięcia archiwalnych odcinków "Warto rozmawiać" z TVP VOD. "Jednak gdy wczoraj zgłosiła się do mnie kolejna osoba z pytaniem, co się stało z dostępem do archiwalnych odcinków, miałem potwierdzenie, że zniknięcie z platformy całego dorobku nie jest wyłącznie sprawą naszej redakcji" - dodał.