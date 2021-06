Jan Kliment uchodzi za łagodnego mężczyznę. Żona zna jego drugie oblicze

Jan Kliment dołączy do Małgorzaty Foremniak i Agnieszki Chylińskiej i zasiądzie jesienią w fotelu jurora "Mam talent". Zastąpi w tej roli Agustina Egurrolę, który rozstał się z TVN i dołączył do konkurencyjnego show TVP "Dance dance dance". To jednak nie koniec zmian w "Mam talent". Po tym, jak Szymon Hołownia opuścił telewizję, aby poświęcić się polityce, u boku Marcina Prokopa w roli współprowadzącego zadebiutuje Michał Kempa.