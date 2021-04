Agustin Egurrola skomentował przejście do TVP. Jakie były powody odejścia z TVN?

Egurrola zdobył największą popularność, będąc jurorem programu "You Can Dance". Od pewnego czasu pojawiły się plotki, jakoby program miał wrócić na ekrany. Tym razem jednak na antenie TVP. Choreograf odniósł się również do tych doniesień. - Na razie nic takiego nie mogę potwierdzić. Prawdą jest natomiast, że kocham "You Can Dance" i darzę ten program ogromnym sentymentem. To show dla wszystkich młodych ludzi, którzy mają marzenia i są zdeterminowani, by je spełniać, dlatego z wielką radością powitam go na antenie. Gdybym dostał propozycję zostania w nim jurorem, byłoby to dla mnie ogromne wyróżnienie - zdradził.