Jan Janga-Tomaszewski ma raka. Trwa zbiórka na leczenie

Jak się okazuje, z powodu pandemii aktor był pozbawiony dostępu do specjalistów, a gdy w końcu go zdiagnozowano, stan był poważny. - Niestety, po wielu korowodach związanych z rejestracją i odsyłaniem z placówki do placówki, okazało się, że u naszego kolegi zdiagnozowano raka płuca, który ma już teraz przerzuty do mózgu - napisał Bończyk.