Jakimowicz znowu uderza w Ogórek. "Pewnie ktoś pomyśli, że mieliśmy romans"

Były aktor-celebryta szybko przedstawił teorię o walce dobra ze złem, w którym on jest "dobrem", a "zło" to społeczność LGBT, przeciwnicy wartości chrześcijańskich itp. Jakimowicz na kolejnym profilu na Instagramie (dostęp do kilku poprzednich został mu zablokowany) ostro wypowiadał się m.in. o Samuelu Pereirze (wicedyrektor TAI) i byłych koleżankach. Po imprezie ramówkowej TVP, na której dziennikarz Pudelka rozmawiał z Magdaleną Ogórek, Jakimowicz nie mógł sobie darować i znowu przedstawił swoją wersję wydarzeń.