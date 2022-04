Jakimowicz vs. Krysiak. Co dalej z pozwem? Gwiazdor TVP Info wyjawił szczegóły

Kontrowersyjny celebryta nie kryje irytacji tym faktem. "Sąd jest bezradny, mimo że podałem adres zameldowania, agencję (osobę i adres), która go reprezentuje w kwestiach podpisywania umów, spraw urzędowych i innych sądowych. Podałem dwa numery telefonów, które odbiera i udowodniłem, że jest częstym gościem w programach tv jak np. u Sekielskiego. Od ponad roku nie mogą dostarczyć mu dokumentów! Sąd nakazał szukać mi Piotra Krysiaka przez komornika i ten też go nie znalazł. Czy to normalne? (...) Co i kto ma na Krysiaka, że pozwala mu na robienie akcji jak moja i daje mu poczucie bezkarności?" - napisał na Instagramie.