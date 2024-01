Wypłynęła gazeta z 1998. Wyznanie młodego Jakimowicza to hit

Zdjęcie z czasopisma, które Tede udostępnił na swoim profilu na Instagramie, to numer "Popcornu" z 1998 r. W tamtym czasie był to bardzo popularny magazyn dla młodzieży, traktujący o muzykach, aktorach i innych idolach. Jakimowicz też był wtedy na fali popularności po roli w "Młodych wilkach", co potwierdza kwestionariusz osobowy, który trafił do "Popcornu". Gwiazdor miał wtedy 29 lat i twierdził, że "chciałby móc zawsze spojrzeć sobie w oczy".