Jakimowicz "odpalił się" na święta. Zwyzywał byłych kolegów z TVP Info

- Dzisiaj Michał Rachoń stoi ramię w ramię z Pereirą. W co oni, k...a, wszyscy grają? Co to, k...a, jest? Ja dzisiaj nie wiem, jaka to jest tajemnica. Mam dużo hipotez, o których obawiam się opowiadać - mówił Jakimowicz. - Ale pamiętajcie, Lepper też był idiotą, jak w chlewikach widział, że talibowie, jak żeście go wszyscy obśmiewali na trybunie sejmowej. Też był debilem, kretynem. A dzisiaj go puszczacie i mówicie, jaki on był mądry. Ale antysystemowy - ciągnął były gwiazdor TVP Info, który na końcu złożył życzenia bożonarodzeniowe.