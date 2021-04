Jakimowicz szuka dziennikarza. Prosi internautów o pomoc

Na początku tego roku Piotr Krysiak opisał w mediach społecznościowych szokującą sprawę gwałtu na jednej z uczestniczek konkursu Miss Generation 2020. Choć dziennikarz ani we wpisie, ani w pierwszej rozmowie z WP nie podał nazwiska osoby, która miała dopuścić się gwałtu na trzydziestoletniej kobiecie mieszkającej w Wielkiej Brytanii, to jednak internauci szybko wskazali, że może chodzić o Jarosława Jakimowicza . Były aktor pojawił się na tamtej imprezie.

O sprawie szybko zrobiło się głośno. Jakimowicz zdecydował się sam zabrać głos. Stanowczo zaprzeczył, że jakkolwiek skrzywdził kobietę. Przy okazji niemal natychmiast poinformował na swoim Instagramie, że jeśli Krysiak nie usunie wpisu o gwałcie, sprawa trafi do sądu. Dziennikarz tego nie zrobił, więc gwiazdorowi TVP Info pozostało potwierdzić swoje słowa. W jednym z ostatnich wpisów pochwalił się zdjęciem pisma z sądu . Jednak okazało się, że Krysiak dwa razy nie odebrał korespondencji. Jakimowicz musi teraz na własną rękę lub z pomocą komornika dostarczyć pismo Krysiakowi.

W najnowszym poście Jakimowicz tym razem postanowił poprosić internautów o pomoc w znalezieniu Krysiaka. W opisie nie zabrakło kolejnego przytyku w stronę wyglądu dziennikarza. "Szanowni Państwo. Mam problem z dostarczeniem pozwu sądowego do Piotr Krysiak. Może ktoś, coś, gdzieś mógłby mi pomóc? Gwarantuję anonimowość / Wodziany: Mokotów, Warszawa, Hiszpania, Marbella/ Z tym wyglądem na 100 procent rzucił się komuś w oczy" (pis. oryg.) – czytamy. Do opisu Jakimowicz dołączył zdjęcie Krysiaka z wklejonym pozwem.

Pod postem internauci w stylu swojego ulubieńca zamieścili komentarze, które również odnoszą się do aparycji Krysiaka. Są także pewni, że uda się go odnaleźć. Można śmiało stawiać, że nie jest to ostatni raz, gdy Jakimowicz wspomina o tej sprawie.