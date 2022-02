"Jaka to melodia?". Widownia pokochała Bartosza. Nastolatek był bezkonkurencyjny

Bartoszowi udało się dojść do samego finału, gdzie zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Sześć utworów odgadł w kilkanaście sekund, niestety wyłożył się na ostatniej melodii. To wcale nie oznacza, że Bartosz zakończył swoją przygodę z "Jaka to melodia?". Zgodnie z regulaminem programu uczestnik może wrócić do studia co najmniej pół roku po ostatnim występie.