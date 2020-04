"Jaka to melodia?". Rafał Brzozowski zapewnił programowi większą oglądalność

Program "Jaka to melodia?" przez ponad 20 lat był domeną Roberta Janowskiego. Prezenter nieoczekiwanie w 2018 r. pożegnał się z Telewizją Polską. Jego miejsce początkowo zajął Norbi, ale jesienią 2019 r. były prezes TVP Jacek Kurski stwierdził, że zamieni go z prowadzącym "Koło fortuny" Rafałem Brzozowskim.

Efektem tej decyzji jest wzrost oglądalności programu. Jak podaje portal Wirtualne Media , ostatni sezon "Jaka to melodia? śledziło średnio 1,67 mln osób. Oznacza to o ponad 180 tys. widzów więcej niż rok wcześniej.

Zobacz: Brzozowski leczy traumę: "Do 16 roku życia rodzice nie wypuszczali mnie na Sylwestra!"

Dla Rafała Brzozowskiego to kolejny powód do radości. Wcześniej mógł cieszyć się statuetką Telekamer. Telewidzowie w plebiscycie uznali, że jest największą osobowością telewizyjną minionego roku. Przełożyło się to również na wyniki oglądalności show z jego udziałem.