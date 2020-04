Powrót hitowego show. Brzozowski już na planie

"Taniec z gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy "Kuchenne rewolucje" to tylko część programów, których emisję zdecydowano zawiesić z powodu pandemii koronawirusa. Przerwę w nadawaniu miała również "Jaka to melodia". Show prowadzone przez Rafała Brzozowskiego widzowie mogli oglądać do 5 kwietnia.