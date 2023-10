Jak zmieniła się Jessica z "Rolnik szuka żony"? Wzięła udział w kolejnym programie

Widzowie od samego początku pokochali program "Rolnik szuka żony". Z zaangażowaniem co sezon śledzą losy jego uczestników. Nawet kiedy edycja dobiegnie już końca, jeśli ktoś przypadnie im do gustu, obserwują jego dalsze rozterki życiowe w mediach społecznościowych. Produkcja TVP ma jeden główny cel. Chodzi w niej o znalezienie prawdziwej miłości przez rolnika czy rolniczkę. Jednym się to udaje, innym nie. Jedni tworzą prawdziwe, poważne związki, inni mimo chęci nawiązania bliższej relacji, nie są na nią gotowi.