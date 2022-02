Jak wybiera się pary w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"? Anita pokazała ankietę z programu

W ocenie widzów Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak nie do końca do siebie pasowali. Według fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", nie byli dobrze dobrani wizualnie, co w pewnym stopniu potwierdzili sami uczestnicy. On od razu zauroczył się żoną. Ona nie była zachwycona jego powierzchownością. Postanowiła jednak dojrzale podejść do eksperymentu i dać Adrianowi szansę.