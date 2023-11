Jak ten czas leci. Córka komiczki jest już dorosła i ma dziewczynę

– Jest to spore zaskoczenie, ponieważ tworzyłam taką historię, że to nie jest łatwy zawód. I Maja widziała, że bycie na scenie wiąże się nie tylko z wytuszowaną rzęsą, piękną suknią i światłami rampy, tylko że matka jest niedospana, że jest niedojedzona, że jest zaganiana, że nie ma wolnego wtedy, kiedy powinno być to wolne – skomentowała Katarzyna.