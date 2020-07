Katarzyna Pakosińska straciła pracę. Media publiczne nie chcą już z nią współpracować

- Straciłam swoje dwa medialne domy , w których się wychowywałam i dawały mi doświadczenie. Mówię o telewizyjnej Dwójce i radiowej Trójce. Można powiedzieć, że stałam się bezdomna . Ale trzymanie się w grupie ludzi, którzy podobnie patrzą na życie, tworzy enklawy, więc niech to będzie dobrą wróżbą na przyszłość. Zjednoczmy się i nie ustawiajmy, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Wszyscy jesteśmy razem - powiedziała w rozmowie z serwisem Newseria.

Gwiazda nie zdradziła, czy wpływ na kwestię jej zatrudnienia miała sytuacja polityczna. Stwierdziła, że "jeżeli chodzi o nasze życie polityczne, to nie będzie się wypowiadała, bo nie jest politologiem". Dostrzega jednak, jakich wartości ostatnimi czasy brakowało w jej byłych miejscach zatrudnienia.

- Bardzo tęsknię za klasą, wdziękiem, dyskusją, a przede wszystkim za uśmiechem. Może dlatego, że jestem stuprocentową kobietą, która zachęca do tego, żeby się raczej przytulić, pocałować, dogadać, niż iść na udry. Żyjąc na skraju dwóch różnych kultur – polskiej i gruzińskiej, nauczyłam się bardzo wiele. Złym słowem, podniesionym głosem niewiele się osiągnie. Uśmiech, fajna rozmowa i to wszystko posuwa się do przodu tak, jak powinno - podkreśliła.